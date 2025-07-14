Український боксер може побитись в андеркарді вогняного мегафайту Кроуфорд – Канело

Вже 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі відбудеться один із найдовгоочікуваніших боїв поточного 2025 року. У професійному рингу зустрінуться Теренс Кроуфорд та Сауль Альварес.

В андеркарді вечора боксу в українських прихильників боксу може бути своя зацікавленість до боксерського шоу. Український боксер Сергій Богачук планує виступити у розігріві перед головним боєм вечора боксу Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес, пише 24 Канал із посиланням на Трибуну.

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Хто з українців може виступити перед боєм Кроуфорд – Канело?

Наразі невідомо, чи точно відбудеться бій Сергія Богачука в андеркарді бою Кроуфорд – Канело, та хто стане суперником українця.

Довідка. Вечір боксу 13 вересня із Лас-Вегасу транслюватиме платформа Netflix. На коку головного бою боксерської події Кроуфорд – Канело стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким наразі володіє Альварес.

Нагадаємо, що 30-річний боксер із Вінниці востаннє виходив у ринг 17 травня 2025 року, коли за одноголосним рішенням суддів переміг американця Майкла Фокса. у Каліфорнії. Богачук оформив свою 26-ту перемогу у 28-ми боях (24 – нокаутом) при 2-х поразках.

Завдяки останній перемозі українець значно покращив свою позицію у світовому рейтингу IBF у першій середній вазі. Сергій підійнявся із 8-ї на 5-ту позицію. Водночас Богачук ставить перед собою найвищі цілі. Український боксер зазіхнув на бій проти непереможного російського чемпіона світу за версією IBF Бахрама Муртазалієва.