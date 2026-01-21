Боксер з Криму неодноразово претендував на титули чемпіона світу, але так і не зміг реалізувати свою мрію. Що відомо про Дерев'янченка та де зараз боксер – розповідає 24 Канал.

Де живе Дерев'янченко?

40-річний боксер народився 31 жовтня 1985 року у Феодосії, але переїхав у Миколаїв, прийнявши пропозицію тренера з боксу Сергія Корчинського. Зараз його життя пов'язане зі США, куди Дерев'янченко переїхав багато років тому.

Як йдеться на сайті BoxRec, українець є резидентом Брукліна (США). Також у своїх соціальних мережах Дерев'янченко часто публікує дописи з Флориди (США). Саме там улітку 2025 року, як писала Tribuna, боксер зустрівся з колишнім чемпіоном Bellator у напівсередній вазі Ярославом Амосовим.

Зазвичай Дерев'янченко публікує фото та відео своїх тренувань.

Чим Дерев'янченко прославився у боксі?

На аматорському рівні кар'єра українця швидко розвивалася: у 15 років він посів перше місце на чемпіонаті Європи серед кадетів у Ліверпулі, а згодом став чемпіоном Європи серед юнаків. Він також триразовий чемпіон України.

Одне з найбільших досягнень Дерев'янченка в аматорському боксі – бронзова нагорода на чемпіонаті світу 2007 року. Українець зупинився за крок до фіналу в середній вазі, поступившись росіянину Матвію Коробову.

Як Дерев'янченко ледь не зупинив легенду боксу?

Перейшовши у професійний бокс, Сергій мав кілька спроб завоювання титулу чемпіона світу. Уперше така нагода випала у 2018 році, проте Дерев'янченко, який мав серію з 12 перемог поспіль, поступився Даніелю Джейкобсу в бою за титул IBF.

Вже у жовтні 2019 року українець отримав чи не найбільший шанс свого життя. На легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" він зустрівся із зірковим боксером Геннадієм Головкіним за чемпіонські пояси IBF та IBO.

На папері українець був очевидним аутсайдером, проте на ринзі щонайменше був не гіршим за Головкіна. Казахстанський боксер виграв титули, проте Дерев'янченко здобув симпатію глядачів завдяки своєму жорсткому та відкритому стилю.

Третя і наразі остання нагода для Сергія стати чемпіоном світу випала у вересні 2020 року. Однак українець поступився Джермаллу Чарло в поєдинку за титул WBC.

Що зараз з кар'єрою Дерев'янченка?