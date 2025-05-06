Український боксер кинув сенсаційний виклик зірковому абсолютному чемпіону світу

Зірковий мексиканський боксер Сауль Альварес отримав несподіваний виклик на поєдинок. На бій проти абсолютного чемпіона світу зазіхнув відомий український боксер.

Мова йде про Сергія Дерев'янченка. 39-річний український боксер розкритикував вечір боксу, який відбувся у ніч проти 4-го травня на арені "The Venue Riyadh Season" у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Українець готовий битись із зірковим мексиканцем

Дерев'янченко залишився незадоволений боксерською подією, яку очолював поєдинок Сауля Альвареса проти Вільяма Скалла. Нагадаємо, що Канело здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів та повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Після чого Дерев'янченко у своєму інстаграмі кинув виклик Альваресу та іншим боксерам, повідомляє 24 Канал.

Післясмак від боксерського вікенду, так собі. Втомилися від нудних боїв? Дайте мені поєдинок з Альваресом. Або хоча б один нерішучий дасть мені реванш, я покажу що таке бокс,

– написав український боксер.

Довідка. Сергій Дерев'янченко провів на профі-ринзі 21 бій, у яких здобув 15 перемог (10 – нокаутом) при 6-ти поразках.

Відзначимо, що одразу після бою 4 травня Альварес офіційно отримав свого наступного суперника. Ним став непереможний Теренс "Мисливець" Кроуфорд. Зіркові боксери зійдуться у ринзі 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі (США). На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі, яким володіє Канело.

Альварес та Кроуфорд вже провели дебютну дуель поглядів прямо на ринзі в Ер-Ріяді.