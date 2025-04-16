У команді Усика прокоментували передчасну інформацію The Ring щодо реваншу із Дюбуа

Видання The Ring повідомило дату реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. За їх інформацією, друга битва відбудеться 12 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".

У команді Олександра Усика різко відреагували на інсайд авторитетного видання. У своїх соцмережах на подібну інформацію про дату реваншу реакцію залишив директор команди українця Сергій Лапін, повідомляє 24 Канал.

До теми Підступний вчинок The Ring: менеджер Усика розлючений інсайдом про дату реваншу

Реакція Лапіна

Представник команди непереможного українського боксера підтвердив слова промоутера Усика Олександра Красюка про те, що перемовини щодо реваншу досі тривають. Лапін попросив набратись терпіння, адже незабаром відбудеться офіційне оголошення бою.

Наша команда Ready To Fight зараз веде перемовини з Queensberry Promotions щодо бою Олександра Усика. Але треба дочекатись офіційного оголошення бою. Скоро всі деталі ми розповімо,

– написав Лапін.

Натомість менеджер українця Егіс Клімас заявив, що видання The Ring порушило усі правила щодо послідовності оголошення дати бою.

Водночас платформа Ready to Fight, яка була створена з ініціативи Усика, вже оголосила набір спаринг-партнерів до тренувального табору непереможного українця.

Нагадаємо, що Усик міг отримати у суперники Дюбуа, якби той провів запланований лютневий бій проти Джозефа Паркера та переміг у ньому. Однак Даніель знявся із протистояння через хворобу.