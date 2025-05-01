Прирівняв до розкішних автівок: український боксер порівняв Усика та Кличка-молодшого

Український боксер Сергій Радченко висловився про успішні кар'єри Олександра Усика та Володимира Кличка. Володар титулу чемпіона світу WBC Silver виділив сильні сторони своїх зіркових земляків.

38-річний український боксер не зміг вибрати сильнішого серед двійки Олександра Усика та Володимира Кличка. Сергій Радченко прирівняв обох успішних земляків із розкішними марками автомобілів, інформує 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

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Радченко про Усика та Кличка-молодшого

Радченко розповів про сильні сторони обох українських зірок боксу, завдяки яким вони досягнули великих вершин у ринзі.

Це теж саме, якщо запитати в людини: який автомобіль кращий – Мерседес чи BMW. Володимир Кличко та Олександр Усик – це два різні боксери. Навіть стійки у них різні. Кличко – супертяж від природи, з довгими руками, високий, зі своєрідною тактикою, ще й правша. Усик шульга, він піднявся з крузервейту в хевівейт. Здавалося, що для останнього дивізіону Олександр трохи замалий. Однак шляхом швидкості, техніки і високого рівня боксерського IQ Олександр перемагає і серед супертяжів,

– заявив Радченко.

До слова. Сергій Радченко 1 травня проведе дебютний чемпіонський бій за пояс WBC у бріджервейті проти Кевіном Лереною у ПАР. У випадку перемоги Радченко може стати першим українським чемпіоном світу в історії дивізіону. Початок вечора боксу в Україні – о 20:00 за київським часом. Перегляну бій можна на Київстар ТБ.

Відзначимо, що на профі-рингу Усик провів 23 переможні зустрічі (14 – нокаутом). Володимир Кличко провів у професіоналах 69 поєдинків – 64 звитяги (54 – нокаутом) при 5 поразках. У ЗМІ є чимало чуток про можливе повернення у ринг Кличка-молодшого заради побиття рекорду Джорджа Формана. Останній у 45 років став найстаршим чемпіоном світу.