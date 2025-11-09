Непереможний українець безжально розбив суперника в Еквадорі: переможне відео

У ніч проти 9 листопада (за київським часом) у ринг повернувся український боксер Тарас Шелестюк. Це був другий поєдинок непереможного українця у поточному 2025-му році.

Суперником Тараса Шелестюка став венесуелець Ентоні Саеза. Бій українського боксера відбувся в еквадорському місті Кіто, інформує 24 Канал.

Як закінчився бій Шелестюка?

Протягом усього 10-раундового бою на арені "Колізей Хуліо Сесара Ідальго" першим номером діяв 39-річний українець. Шелестюк добре працював джебом та щоразу потужно сколихав представника Венесуели. Саеза не встигав навіть заблоковувати усі удари Тараса.

Після екватора бою перевага українського боксера стала ще відчутнішою. Шелестюк почав затискати суперника до канатів. Як не старався Тарас, але оформити дострокову перемогу не зумів. Однак перевага українця за очками суддів була тотально великою.

Відео з бою Шелестюк – Саеза

Тарас Шелестюк здобув свою 21-шу перемогу на профі-рингу. Відзначимо, що у 2025-му український боксер вже провів один двобій, у якому нокаутував американця Роддрікуса Лівсі.

