53-річна зірка боксу, якого ледь не вбив Кличко, сенсаційно повертається у ринг
- Американський боксер Шеннон Бріггс оголосив про повернення в професійний ринг і проведе бій 1 липня 2025 року в Нешвіллі.
- Наразі суперник Бріггса невідомий, однак боксер заявляє, що повертається в кращій формі, ніж раніше.
- Востаннє Бріггс бився у травні 2016 року, перемігши Еміліо Сарате нокаутом у першому раунді.
- Однією з найбільших поразок Бріггса була від Віталія Кличка в 2010 році, після чого він був госпіталізований з численними травмами.
Американський боксер Шеннон Бріггс анонсував своє повернення у професійний ринг. Колишній чемпіон світу у важкій вазі знову вийде у ринг вже влітку поточного 2025 року.
З'явилась дата несподіваного бою Шеннона Бріггса. Вже 1 липня 53-річний американський боксер проведе поєдинок у клубі Troubadour у Нешвіллі (штат Теннессі), повідомляє 24 Канал із посиланням на Fightnews.com.
Оце так 45-річний колишній суперник Кличка битиметься за титул: коли відбудеться бій
Несподіване повернення
Наразі невідомо, хто буде суперником Бріггса. Навіть у своєму вже солідному віці Бріггс запевняє, що повертається у ринг у кращих кондиціях, аніж мав у минулому.
Я був поза рингом, але я ніколи не переставав бути бійцем. Я повертаюся сильнішим, швидшим і небезпечнішим, ніж будь-коли. Це не просто бій – це рух. Let's go champ!
– сказав Бріггс.
Востаннє Шеннон виходив у ринг у травні 2016-го, коли вже у дебютному раунді відправив у нокаут Еміліо Сарате.
Довідка. Однієї і найбільших та найболючіших поразок американському панчеру завдав Віталій Кличко. Сталось це у жовтні 2010-го, коли легендарний українець переміг Бріггса за очками та завдав Шеннону чисельних травм. Американець був одразу госпіталізований до реанімаційного відділення у Гамбурзі, де діагностували переломи стінок орбіт обох очей та пошкодження зв'язок і м'язів руки.
У кар'єрі Бріггс провів 59 боїв на профі-рингу, у яких здобув 51 перемогу (45 – нокаутом) і зазнав 6 поразок за однієї мирової.