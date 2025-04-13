53-річна зірка боксу, якого ледь не вбив Кличко, сенсаційно повертається у ринг

Американський боксер Шеннон Бріггс анонсував своє повернення у професійний ринг. Колишній чемпіон світу у важкій вазі знову вийде у ринг вже влітку поточного 2025 року.

З'явилась дата несподіваного бою Шеннона Бріггса. Вже 1 липня 53-річний американський боксер проведе поєдинок у клубі Troubadour у Нешвіллі (штат Теннессі), повідомляє 24 Канал із посиланням на Fightnews.com.

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Несподіване повернення

Наразі невідомо, хто буде суперником Бріггса. Навіть у своєму вже солідному віці Бріггс запевняє, що повертається у ринг у кращих кондиціях, аніж мав у минулому.

Я був поза рингом, але я ніколи не переставав бути бійцем. Я повертаюся сильнішим, швидшим і небезпечнішим, ніж будь-коли. Це не просто бій – це рух. Let's go champ!

– сказав Бріггс.

Востаннє Шеннон виходив у ринг у травні 2016-го, коли вже у дебютному раунді відправив у нокаут Еміліо Сарате.

Довідка. Однієї і найбільших та найболючіших поразок американському панчеру завдав Віталій Кличко. Сталось це у жовтні 2010-го, коли легендарний українець переміг Бріггса за очками та завдав Шеннону чисельних травм. Американець був одразу госпіталізований до реанімаційного відділення у Гамбурзі, де діагностували переломи стінок орбіт обох очей та пошкодження зв'язок і м'язів руки.

У кар'єрі Бріггс провів 59 боїв на профі-рингу, у яких здобув 51 перемогу (45 – нокаутом) і зазнав 6 поразок за однієї мирової.