Перервав рекорд опонента: "Український Халк", який побував у нокдауні, програв чемпіону Ігор

У суботу, 5 квітня, відбувся вечір боксу, який приймала арена "Barys Arena" у казахстанській Астані. Боксерську подію організували промоутерські компанії Top Rank та Nomad Promotions.

В андеркарді вечора боксу у ринг вийшов "Український Халк" Ігор Шевадзуцький. Суперником українця був дворазовий олімпійський чемпіон Баходір Джалолов із Узбекистану, інформує 24 Канал.

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Третя поразка українця

Боксери провели повну дистанцію у вигляді 10 раундів. Хоча у третій 3-хвилинці Шевадзуцький підійнявся із нокдауну після потужного лівого прямого від суперника. Натомість українець добряче потряснув опонента у 7-му раунді.

Відео, як Шевадзуцький побував у нокдауні

Переможця бою визначали судді. За їх одноголосним рішенням перемогу здобув Баходір Джалолов – 100-89, 97-92 та 97-93.

Шевадзуцький зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі у 15-ти боях. Натомість для Джалолова ця перемога стала 15-ю в усіх 15-ти проведених поєдинках та першою не достроковою. Ігор перервав рекордну серію олімпійського чемпіона.