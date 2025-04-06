Перервав рекорд опонента: "Український Халк", який побував у нокдауні, програв чемпіону Ігор
- У боксерському поєдинку в Астані український боксер Ігор Шевадзуцький програв узбецькому олімпійському чемпіону Баходіру Джалолову за одноголосним рішенням суддів.
- Ця поразка стала третьою для Шевадзуцького в його кар'єрі, тоді як Джалолов здобув свою 15-ту перемогу, вперше вигравши не достроково.
У суботу, 5 квітня, відбувся вечір боксу, який приймала арена "Barys Arena" у казахстанській Астані. Боксерську подію організували промоутерські компанії Top Rank та Nomad Promotions.
В андеркарді вечора боксу у ринг вийшов "Український Халк" Ігор Шевадзуцький. Суперником українця був дворазовий олімпійський чемпіон Баходір Джалолов із Узбекистану, інформує 24 Канал.
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Третя поразка українця
Боксери провели повну дистанцію у вигляді 10 раундів. Хоча у третій 3-хвилинці Шевадзуцький підійнявся із нокдауну після потужного лівого прямого від суперника. Натомість українець добряче потряснув опонента у 7-му раунді.
Відео, як Шевадзуцький побував у нокдауні
Переможця бою визначали судді. За їх одноголосним рішенням перемогу здобув Баходір Джалолов – 100-89, 97-92 та 97-93.
Шевадзуцький зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі у 15-ти боях. Натомість для Джалолова ця перемога стала 15-ю в усіх 15-ти проведених поєдинках та першою не достроковою. Ігор перервав рекордну серію олімпійського чемпіона.