26 листопада, 09:13
Промоутер Ф'юрі зізнався, яка одна річ може переконати Тайсона відновити кар'єру

Софія Кулай
Основні тези
  • Промоутер Френк Воррен заявив, що лише великі гроші можуть переконати Тайсона Ф'юрі повернутися в ринг.
  • Існує можливість британської битви між Ф'юрі та Ентоні Джошуа, але Ф'юрі потрібно буде провести проміжний двобій перед цим.

Після відмови Олександра Усика від поясу WBO у пресі стало з'являтись все більше інформації про можливе повернення у ринг Тайсона Ф'юрі. Промоутер британця Френк Воррен вчергове заговорив про ймовірний камбек "Циганського короля".

Промоутер запевнив, що лише великі гроші можуть повернути Тайсона Ф'юрі у ринг. Френк Воррен наголосив на тому, що британський супертяж робить, що хоче, але правильні гроші можуть переконати його покинути пенсію, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал iFL TV.

Оце так Ви вважаєте, що я дурень: Ф'юрі навідріз відмовився битись із непереможним чемпіоном

Що Воррен сказав про можливе повернення Ф'юрі?

Також Воррен не виключив варіанту британської битви із Ентоні Джошуа. Щоправда, промоутер додав, що у такому випадку "Циганському королю" потрібно буде провести проміжний двобій. Адже в Джошуа вже призначений поєдинок проти Джейка Пола на 19 грудня 2025 року у Маямі (США). 

Я говорив з ним днями, але він каже, що робитиме те, що хоче, і якщо гроші будуть правильними – він битиметься,
– заявив відомий промоутер.

Сам Ф'юрі у коментарі Queensberry Promotions дав відверту обіцянку щодо ймовірної трилогії із Олександром Усиком.

"У майбутньому я спробую організувати трилогію з Усиком, якщо я ще плануватиму проводити бої", – сказав Тайсон.

Які останні новини про Тайсона Ф'юрі?

  • Британець продовжує насолоджуватись пенсією, на яку його відправив якраз Усик. Тайсон двічі поспіль у 2024-му програв Олександру та вирішив закінчити кар'єру.

  • Видання The Sun повідомило, що відмова українця від титулу WBO наблизила його якраз до трилогії із "Циганським королем".

  • Раніше Тайсон анонсував третій бій із Усиком, який начебто запланований на квітень 2026-го на лондонському стадіоні "Вемблі". Але цей анонс Ф'юрі залишився лише на рівні його балачок.

  • Також Ф'юрі вже встиг видати дивну заяву про те, як трилогія із Усиком може негативно вплинути на його родину.

