Промоутер Ф'юрі зізнався, яка одна річ може переконати Тайсона відновити кар'єру

Після відмови Олександра Усика від поясу WBO у пресі стало з'являтись все більше інформації про можливе повернення у ринг Тайсона Ф'юрі. Промоутер британця Френк Воррен вчергове заговорив про ймовірний камбек "Циганського короля".

Промоутер запевнив, що лише великі гроші можуть повернути Тайсона Ф'юрі у ринг. Френк Воррен наголосив на тому, що британський супертяж робить, що хоче, але правильні гроші можуть переконати його покинути пенсію, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал iFL TV.

Що Воррен сказав про можливе повернення Ф'юрі?

Також Воррен не виключив варіанту британської битви із Ентоні Джошуа. Щоправда, промоутер додав, що у такому випадку "Циганському королю" потрібно буде провести проміжний двобій. Адже в Джошуа вже призначений поєдинок проти Джейка Пола на 19 грудня 2025 року у Маямі (США).

Я говорив з ним днями, але він каже, що робитиме те, що хоче, і якщо гроші будуть правильними – він битиметься,

– заявив відомий промоутер.

Сам Ф'юрі у коментарі Queensberry Promotions дав відверту обіцянку щодо ймовірної трилогії із Олександром Усиком.

"У майбутньому я спробую організувати трилогію з Усиком, якщо я ще плануватиму проводити бої", – сказав Тайсон.

Які останні новини про Тайсона Ф'юрі?

Британець продовжує насолоджуватись пенсією, на яку його відправив якраз Усик. Тайсон двічі поспіль у 2024-му програв Олександру та вирішив закінчити кар'єру.

Видання The Sun повідомило, що відмова українця від титулу WBO наблизила його якраз до трилогії із "Циганським королем".

Раніше Тайсон анонсував третій бій із Усиком, який начебто запланований на квітень 2026-го на лондонському стадіоні "Вемблі". Але цей анонс Ф'юрі залишився лише на рівні його балачок.

Також Ф'юрі вже встиг видати дивну заяву про те, як трилогія із Усиком може негативно вплинути на його родину.

