Промоутер Фьюри признался, какая одна вещь может убедить Тайсона возобновить карьеру

После отказа Александра Усика от пояса WBO в прессе стало появляться все больше информации о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри. Промоутер британца Фрэнк Уоррен в очередной раз заговорил о вероятном камбэке "Цыганского короля".

Промоутер заверил, что только большие деньги могут вернуть Тайсона Фьюри в ринг. Фрэнк Уоррен отметил, что, что британский супертяж делает, что хочет, но правильные деньги могут убедить его покинуть пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал iFL TV.

Вот так Вы считаете, что я дурак: Фьюри наотрез отказался драться с непобедимым чемпионом

Что Уоррен сказал о возможном возвращении Фьюри?

Также Уоррен не исключил варианта британской битвы с Энтони Джошуа. Правда, промоутер добавил, что в таком случае "Цыганскому королю" нужно будет провести промежуточный поединок. Ведь у Джошуа уже назначен поединок против Джейка Пола на 19 декабря 2025 года в Майами (США).

Я говорил с ним на днях, но он говорит, что будет делать то, что хочет, и если деньги будут правильными – он будет драться,

– заявил известный промоутер.

Сам Фьюри в комментарии Queensberry Promotions дал откровенное обещание относительно вероятной трилогии с Александром Усиком.

"В будущем я попробую организовать трилогию с Усиком, если я еще буду планировать проводить бои", – сказал Тайсон.

Какие последние новости о Тайсоне Фьюри?

Британец продолжает наслаждаться пенсией, на которую его отправил как раз Усик. Тайсон дважды подряд в 2024-м проиграл Александру и решил закончить карьеру.

Издание The Sun сообщило, что отказ украинца от титула WBO приблизил его как раз к трилогии с "Цыганским королем".

Ранее Тайсон анонсировал третий бой с Усиком, который вроде бы запланирован на апрель 2026-го на лондонском стадионе "Уэмбли". Но этот анонс Фьюри остался лишь на уровне его разговоров.

Также Фьюри уже успел выдать странное заявление о том, как трилогия с Усиком может негативно повлиять на его семью.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!