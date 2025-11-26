Промоутер Фьюри признался, какая одна вещь может убедить Тайсона возобновить карьеру
- Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что только большие деньги могут убедить Тайсона Фьюри вернуться в ринг.
- Существует возможность британской битвы между Фьюри и Энтони Джошуа, но Фьюри нужно будет провести промежуточный поединок перед этим.
После отказа Александра Усика от пояса WBO в прессе стало появляться все больше информации о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри. Промоутер британца Фрэнк Уоррен в очередной раз заговорил о вероятном камбэке "Цыганского короля".
Промоутер заверил, что только большие деньги могут вернуть Тайсона Фьюри в ринг. Фрэнк Уоррен отметил, что, что британский супертяж делает, что хочет, но правильные деньги могут убедить его покинуть пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал iFL TV.
Что Уоррен сказал о возможном возвращении Фьюри?
Также Уоррен не исключил варианта британской битвы с Энтони Джошуа. Правда, промоутер добавил, что в таком случае "Цыганскому королю" нужно будет провести промежуточный поединок. Ведь у Джошуа уже назначен поединок против Джейка Пола на 19 декабря 2025 года в Майами (США).
Я говорил с ним на днях, но он говорит, что будет делать то, что хочет, и если деньги будут правильными – он будет драться,
– заявил известный промоутер.
Сам Фьюри в комментарии Queensberry Promotions дал откровенное обещание относительно вероятной трилогии с Александром Усиком.
"В будущем я попробую организовать трилогию с Усиком, если я еще буду планировать проводить бои", – сказал Тайсон.
Какие последние новости о Тайсоне Фьюри?
Британец продолжает наслаждаться пенсией, на которую его отправил как раз Усик. Тайсон дважды подряд в 2024-м проиграл Александру и решил закончить карьеру.
Издание The Sun сообщило, что отказ украинца от титула WBO приблизил его как раз к трилогии с "Цыганским королем".
Ранее Тайсон анонсировал третий бой с Усиком, который вроде бы запланирован на апрель 2026-го на лондонском стадионе "Уэмбли". Но этот анонс Фьюри остался лишь на уровне его разговоров.
Также Фьюри уже успел выдать странное заявление о том, как трилогия с Усиком может негативно повлиять на его семью.
