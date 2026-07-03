У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про те, що взагалі відомо про батьків Олександра Усика. А також згадує найцікавіші факти з їхньої біографії.

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Чому Усик ототожнює себе з козаками?

Відомо, що батько Олександра Усика – Олександр Усик-старший народився в селі Терни на Сумщині. Його заснували ще в 17 столітті, й жили там козаки-сотенники, які підпорядковувались сумському полку. І виявилось, що й нині в селі Терни проживають 17 родин із прізвищем Усик.

Батько Олександра Усика народився тут у 1962 році. А переїхала його родина з цього села, ще коли батькові боксера було 5 чи 6 років. Однак цікаво, що родинний будинок Усиків у селі Терни зберігся. Він, звісно, стоїть закинутий, але зовні зберігся досить непогано.

Як батько Усика виховував сина?

Батько боксера помер після перемоги сина на Олімпіаді в Лондоні. Спортсмен неодноразово згадував, що батько виховував його в суворій майже армійській дисципліні. А "я тебе люблю" сказав усього лише раз у житті, вже після того, як Сашко виграв Олімпійські ігри.

Усик пояснив, що розуміє, чому батько був таким. Він народився та виріс у СРСР. Був навіть учасником війни в Афганістані. Олександр розуміє, що люди того покоління вкрай рідко говорили своїй дружині та дітям слова підтримки та любові, але зараз спортсмен виховує своїх дітей зовсім інакше.

Що відомо про маму Олександра Усика?

Надія Петрівна Усик зараз живе в Чернігівській області. У Риботині похований батько боксера. На його могилу Олександр часто приїжджає. Коли чемпіон відвідує маму, то привозить їй свої нагороди. Утім вона зізнавалась, що не дивиться поєдинки сина, оскільки дуже за нього переживає.

Зокрема, після першого бою Олександра з Тайсоном Ф'юрі мама просила закінчувати з боксом, бо вона дуже переживає за його здоров'я. Сам спортсмен неодноразово зазначав, що відчуває підтримку матері на рингу, й це допомагає йому перемагати.