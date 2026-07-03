В этом материале 24 Канал рассказывает о том, что вообще известно о родителях Александра Усика. А также приводит самые интересные факты из их биографии.

Интересно Усик узнал о своем месте в рейтинге лучших боксеров мира после решения отдать пояса

Почему Усик отождествляет себя с казаками?

Известно, что отец Александра Усика – Александр Усик-старший – родился в селе Терны в Сумской области. Оно было основано еще в XVII веке, и там жили казаки-сотенники, подчинявшиеся Сумскому полку. И оказалось, что и сейчас в селе Терны проживают 17 семей с фамилией Усик.

Отец Александра Усика родился здесь в 1962 году. А переехала его семья из этого села, когда отцу боксера было 5 или 6 лет. Однако интересно, что родной дом Усиков в селе Терны сохранился. Он, конечно, стоит заброшенный, но снаружи сохранился довольно неплохо.

Как отец Усика воспитывал сына?

Отец боксера умер после победы сына на Олимпиаде в Лондоне. Спортсмен неоднократно упоминал, что отец воспитывал его в строгой, почти армейской дисциплине. А "я тебя люблю" сказал всего лишь один раз в жизни, уже после того, как Саша выиграл Олимпийские игры.

Усик объяснил, что понимает, почему отец был таким. Он родился и вырос в СССР. Был даже участником войны в Афганистане. Александр понимает, что люди того поколения крайне редко говорили своим женам и детям слова поддержки и любви, но сейчас спортсмен воспитывает своих детей совсем по-другому.

Что известно о маме Александра Усика?

Надежда Петровна Усик сейчас живет в Черниговской области. В Риботине похоронен отец боксера. На его могилу Александр часто приезжает. Когда чемпион навещает маму, то привозит ей свои награды. Впрочем, она признавалась, что не смотрит бои сына, поскольку очень за него переживает.

В частности, после первого боя Александра с Тайсоном Фьюри мама просила его завязать с боксом, потому что она очень переживает за его здоровье. Сам спортсмен неоднократно отмечал, что чувствует поддержку матери на ринге, и это помогает ему побеждать.