Шилдс з'явиться у ринзі під час вечора боксу в Сполучених Штатах Америки. Кларесса дізналась ім'я майбутньої суперниці, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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З ким битиметься Шилдс

Кларесса Шилдс зустрінеться проти чемпіонки IBF у напівважкій вазі Лані Деніелс. Американська боксерка битиметься з новозеландською претенденткою у Детройті на арені "Little Caesars".

Зазначимо, що Кларесса Шилдс двічі вигравала Олімпійські ігри – 2012 та 2016 роки. Американка є світовою рекордсменкою, адже їй знадобилась найменша кількість боїв для завоювання чемпіонських поясів.

Зверніть увагу! Запланована дата проведення бою між Шилдс та Деніелс – 26 липня 2025 року.

Востаннє Кларесса Шилдс билась у лютому 2025 року у місті Флінт, що у штаті Мічиган.. Абсолютна чемпіонка світу у надважкій вазі перемогла за очками Даніель Перкінс.

Лані Деніелс виграла усі останніх шість поєдинків. Бій проти Шилд стане першим для неї за межами Нової Зеландії.