Шилдс появится в ринге во время вечера бокса в Соединенных Штатах Америки. Кларесса узнала имя будущей соперницы, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Легендарный "Пак Мэн" вернется на ринг в день реванша Усик – Дюбуа: кто станет соперником

С кем будет драться Шилдс

Кларесса Шилдс встретится против чемпионки IBF в полутяжелом весе Лани Дэниелс. Американская боксерка сразится с новозеландской претенденткой в Детройте на арене "Little Caesars".

Отметим, что Кларесса Шилдс дважды выигрывала Олимпийские игры – 2012 и 2016 годы. Американка является мировой рекордсменкой, ведь ей понадобилось наименьшее количество боев для завоевания чемпионских поясов.

Обратите внимание! Запланированная дата проведения боя между Шилдс и Дэниелс – 26 июля 2025 года.

Последний раз Кларесса Шилдс дралась в феврале 2025 года в городе Флинт, что в штате Мичиган. Абсолютная чемпионка мира в супертяжелом весе победила по очкам Даниэль Перкинс.

Лани Дэниелс выиграла все последние шесть поединков. Бой против Шилд станет первым для нее за пределами Новой Зеландии.