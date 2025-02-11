Різниця поколінь: ексчемпіон світу назвав найкращого боксера усіх часів

Олександр Усик золотими буквами вписав своє прізвище в історію боксу. Український чемпіон двічі ставав асболютом, здолавши чимало іменитих суперників у крузервейті та хевівейті.

Шон Портер поділився думками щодо сучасних боксерів. Зокрема, колишній чемпіон світу відзначив Короля надважкої ваги Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням talkSPORT.

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Хороша відзнака для Усика

Шон Портер заявив, що йому не подобається, коли порівнюють боксерів минулих епох з сучасним поколінням. На його думку, представники 50-х та 60-х років не зможуть зрівнятись з нинішніми бійцями.

Американський боксер також поділився думками щодо Олександра Усика, відзначивши його якості. Колишній чемпіон світу виокремив досягнення українського чемпіона у професійному ринзі.

Усик – неймовірний боєць, і я можу це сказати, адже ділив із ним ринг. У нашому стилі є набагато більше змісту, ніж здається на перший погляд. Я вважаю, що серед цього й минулого поколінь він є одним з найкращих бійців усіх часів як у важкій, так і в надважкій вазі. Те чого він досяг, і те як він це зробив, вражає. Він піднявся в хевівейт, коли був меншим за розмірами, він змусив це виглядати легко,

– сказав Портер.

Зазначимо, що Олександр Усик може втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Український боксер чекає на поєдинок між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером в Ер-Ріяді.

Бій за титул IBF між британцем та новозеландським боксером має відбутись 22 лютого. Переможець поєдинку отримає шанс зустрітись у рингу з українським чемпіоном Олександром Усиком.