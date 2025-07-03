Усик показав несподіваного гостя у своєму тренувальному таборі

Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу проти Даніеля Дюбуа. 19 липня 2025 року боксери зійдуться на лондонському "Вемблі".

Український чемпіон світу проводить останні дні підготовки до реваншу. На початку липня Олександр Усик продемонстрував несподіваного гостя у своєму тренувальному таборі, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм боксера.

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Сімейна підтримка у таборі Усика

У тренувальний табір Усика завітав його син Михайло. Хлопець не лише стежить за роботою батька, а й активно допомагає Олександру, підносячи воду.



Син Усика відвідав тренувальний табір батька / Скриншот з інстаграму боксера

Нагадаємо, що сини боксера Михайло та Кирило живуть з бабусею і дідусем в Іспанії. Хлопці займають дзюдо та вже мають перші здобутки.

Натомість доньки Єлизавета та Марія живуть у столиці України разом із дружиною Катериною. Як розповідала дружина Усика, найстарша донька не хоче жити за кордоном, адже у Києві у неї школа та усі друзі.

До слова, на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Перший бій боксерів залишився за українцем – перемога технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща).