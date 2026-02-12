"Відчуваю сором": Кличко відреагував на скандал з Гераскевичем на Олімпійських іграх
- Володимир Кличко розкритикував Міжнародний олімпійський комітет за дискваліфікацію українського спортсмена Владислава Гераскевича через "шолом пам'яті".
- Кличко висловив своє розчарування, заявивши, що олімпійський ідеал втрачається в "холодних розрахунках" спортивного бізнесу, і закликав до припинення вбивств.
Олімпійський чемпіон 1996 року Володимир Кличко відреагував на скандал на Іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампецо. Українського спортсмена Владислава Гераскевича дискваліфікували через "шолом пам'яті".
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі в соцмережах розкритикував Міжнародний олімпійський комітет. На його думку, організація захищає свій імідж, а не нейтралітет.
Що Кличко сказав про рішення МОК щодо Гераскевича?
Кличко зазначив, що для російських і білоруських спортсменів "головне не перемога, а участь", тоді як для загиблих українських – заборонене навіть вшанування пам'яті.
І хоча МОК стверджує, що це лише про спорт, боксер назвав це політичними іграми, які вже не мають нічого спільного з Олімпіадою.
На думку спортсмена, олімпійський ідеал губиться в "холодних розрахунках" глобального спортивного бізнесу й межах "ідеального телевізійного шоу".
Коли сьогодні я думаю про свою олімпійську золоту медаль, я більше не відчуваю гордості – я відчуваю сором. Для МОК шоу має тривати. А я тут, щоб сказати те, що вони не хочуть чути: вбивства мають припинитися…,
– додав він.
Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?
У четвер, 12 лютого, МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпійських іграх-2026. Причиною санкції щодо українця став його шолом, на якому зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні.
У МОК заявили, що пропонували Владиславу компромісні рішення, однак вимагали, щоб він виступив не в "шоломі пам'яті". Скелетоніст відмовився, за що й отримав покарання, яке стало головним скандалом Олімпіади.
Спортсмен розповів у коментарі Суспільному, що планує судитися через дискваліфікацію.
27-річного Гераскевича підтримали чимало українських та іноземних спортсменів, зірок, а також політиків. Президент Володимир Зеленський нагородив його орденом Свободи.