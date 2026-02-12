"Відчуваю сором": Кличко відреагував на скандал з Гераскевичем на Олімпійських іграх

Олімпійський чемпіон 1996 року Володимир Кличко відреагував на скандал на Іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампецо. Українського спортсмена Владислава Гераскевича дискваліфікували через "шолом пам'яті".

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі в соцмережах розкритикував Міжнародний олімпійський комітет. На його думку, організація захищає свій імідж, а не нейтралітет.

Що Кличко сказав про рішення МОК щодо Гераскевича?

Кличко зазначив, що для російських і білоруських спортсменів "головне не перемога, а участь", тоді як для загиблих українських – заборонене навіть вшанування пам'яті.

І хоча МОК стверджує, що це лише про спорт, боксер назвав це політичними іграми, які вже не мають нічого спільного з Олімпіадою.

На думку спортсмена, олімпійський ідеал губиться в "холодних розрахунках" глобального спортивного бізнесу й межах "ідеального телевізійного шоу".

Коли сьогодні я думаю про свою олімпійську золоту медаль, я більше не відчуваю гордості – я відчуваю сором. Для МОК шоу має тривати. А я тут, щоб сказати те, що вони не хочуть чути: вбивства мають припинитися…,

– додав він.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?