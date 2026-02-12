"Чувствую стыд": Кличко отреагировал на скандал с Гераскевичем на Олимпийских играх
- Владимир Кличко раскритиковал Международный олимпийский комитет за дисквалификацию украинского спортсмена Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти".
- Кличко выразил свое разочарование, заявив, что олимпийский идеал теряется в "холодных расчетах" спортивного бизнеса, и призвал к прекращению убийств.
Олимпийский чемпион 1996 года Владимир Кличко отреагировал на скандал на Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампецо. Украинского спортсмена Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за "шлема памяти".
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе в соцсетях раскритиковал Международный олимпийский комитет. По его мнению, организация защищает свой имидж, а не нейтралитет.
Что Кличко сказал о решении МОК по Гераскевичу?
Кличко отметил, что для российских и белорусских спортсменов "главное не победа, а участие", тогда как для погибших украинских – запрещено даже почтение памяти.
И хотя МОК утверждает, что это только о спорте, боксер назвал это политическими играми, которые уже не имеют ничего общего с Олимпиадой.
По мнению спортсмена, олимпийский идеал теряется в "холодных расчетах" глобального спортивного бизнеса и пределах "идеального телевизионного шоу".
Когда сегодня я думаю о своей олимпийской золотой медали, я больше не чувствую гордости – я чувствую стыд. Для МОК шоу должно продолжаться. А я здесь, чтобы сказать то, что они не хотят слышать: убийства должны прекратиться..,
– добавил он.
Что известно о дисквалификации Гераскевича?
В четверг, 12 февраля, МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича на Олимпийских играх-2026. Причиной санкции в отношении украинца стал его шлем, на котором изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине.
В МОК заявили, что предлагали Владиславу компромиссные решения, однако требовали, чтобы он выступил не в "шлеме памяти". Скелетонист отказался, за что и получил наказание, которое стало главным скандалом Олимпиады.
Спортсмен рассказал в комментарии Суспильному, что планирует судиться из-за дисквалификации.
27-летнего Гераскевича поддержали немало украинских и иностранных спортсменов, звезд, а также политиков. Президент Владимир Зеленский наградил его орденом Свободы.