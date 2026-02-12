Бывший чемпион мира в супертяжелом весе в соцсетях раскритиковал Международный олимпийский комитет. По его мнению, организация защищает свой имидж, а не нейтралитет.

Что Кличко сказал о решении МОК по Гераскевичу?

Кличко отметил, что для российских и белорусских спортсменов "главное не победа, а участие", тогда как для погибших украинских – запрещено даже почтение памяти.

И хотя МОК утверждает, что это только о спорте, боксер назвал это политическими играми, которые уже не имеют ничего общего с Олимпиадой.

По мнению спортсмена, олимпийский идеал теряется в "холодных расчетах" глобального спортивного бизнеса и пределах "идеального телевизионного шоу".

Когда сегодня я думаю о своей олимпийской золотой медали, я больше не чувствую гордости – я чувствую стыд. Для МОК шоу должно продолжаться. А я здесь, чтобы сказать то, что они не хотят слышать: убийства должны прекратиться..,

– добавил он.

Что известно о дисквалификации Гераскевича?