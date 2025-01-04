Рекордний рік: скільки заробив Усик у 2024-му

Олександр Усик закінчив 2024-й рік у статусі непереможного боксера.Український чемпіон світу у році, що минув, провів два бої проти Тайсона Ф'юрі.

18 травня 2024-го року Олександр Усик вперше вийшов у ринг проти Тайсона Ф'юрі. Їх перша зустріч була перенесена із лютого на травень через серйозне розсічення у "Циганського короля".

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Рекордний заробіток для українця

Їх перший довгоочікуваний двобій тривав усі встановлені 12 раундів. Але міг закінчитись достроковою перемогою Усика, якби Тайсона не врятував гонг та канати. Переможця бою визначали судді, які розділились у своїх підрахунках на користь українця.

Олександр Усик завдав першої поразки у кар'єрі Тайсона Ф'юрі та став першим "абсолютом" у хевівейті з 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Реванш між боксерами відбувся 21 грудня. Цього разу на кону бою не стояв титул абсолютного чемпіона світу. Адже Усик відмовився від поясу IBF у червні та втратив цей статус. У другому поєдинку в Ер-Ріяді Усик та Ф'юрі знову відбоксували усі 12 раундів, але цього разу усі троє суддів віддали одноголосну перемогу Олександру – тричі 116-112.

Якщо у першому бою співвідношення гонорару було на користь британця, то у реванші вже більше заробив Усик. За перший двобій Олександр отримав 45 мільйонів доларів, а за реванш – 104,5 мільйона. Загалом українець збагатив сої кишені рекордними 149,5 мільйонами доларів, які заробив за дві битви проти "Циганського короля", пише 24 Канал.

Цікаво. Раніше повідомлялось, що Усика гонорар за реванш повинен був скласти 114 мільйонів, а Тайсона – 76 мільйонів.

У 2025-му році Усик може отримати ще один реванш. Суперником Олександра може стати Даніель Дюбуа.