"Це добре для нього": чого Усик зумів навчити Джошуа

Ентоні Джошуа проводить спільні тренування разом із Олександром Усиком. Ба більше, він навіть відвідав Україну в березні 2026 року.

Думками про співпрацю британця й українця в інтерв'ю для ютуб-каналу Seconds Out поділився колишній чемпіон світу Джонні Нельсон. Він розповів, що Ентоні став приземленішим.

Як Нельсон охарактеризував попередню версію Джошуа?

Нельсон зазначив, що Джошуа піднявся до рівня, коли поруч із ним не міг бути ніхто, хто б міг йому щось підказати чи порадити. Вони не хотіли цього просто робити, бо хотіли залишатись працювати з ним. А ось Роб Маккрекен був саме тією людиною.

Він пішов, а всі інші залишилсь поруч з Ей Джеєм. Ей Джей керував процесом,

– зауважив колишній чемпіон світу.

Він продовжив, що Джошуа довелось звернутись за допомогою до Олександра Усика. Утім для контакту з українцем британцю довелось стати більш приземленим. Він не може грати роль примадонни поруч із українським чемпіоном.

Що Усику вдалось змінити в Джошуа?

За словами Нельсона, Джошуа став приземленішим, аби визнати своє прагнення слухати Усика. Він має вважати українця тією людиною, до якої він повинен звертатись. Якщо Усик накаже Джошуа стрибати, то британець має запитати тільки, наскільки високо.

"І для мене це прояв зростання, зрілості і поваги", – наголосив Нельсон.

Він додав, що Усик може показати Джошуа, як боксувати з абиким. Тож, уже не може бути сумнівів, що Джошуа боксуватиме знову. Це дуже добре для Джошуа, що він тренувався з Усиком в Україні чи в іншому місці.

Останні новини про Олександра Усика: коротко