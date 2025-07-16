Усик привідкрив завісу, чи приїде дружина на реванш проти Дюбуа

Олександр Усик вже перебуває у Лондоні, де відбуваються останні приготування до його реваншу проти Даніеля Дюбуа. Український боксер розповів, чи приїде на бій його дружина Катерина.

За словами Олександра Усика, його кохана дружина 15 липня мала приїхати у Лондон. Тому Катерина підтримуватиме чоловіка у реванші проти Даніеля Дюбуа на "Вемблі" 19 липня, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Чи відвідає дружина Усика реванш проти Дюбуа?

Український боксер зізнався, скільки часу не бачився із дружиною.

Я не думаю про Даніеля. Я думаю, що мені треба працювати. Зараз — поговорити з тобою. Іноді мені це подобається, іноді ні. Через 2-3 години я маю тренування. Сьогодні (15 липня – 24 Канал) моя дружина приїжджає до Лондона. Я не бачив її три місяці. Я хочу обійняти дружину. І випити чорного чаю. Пуера, думаю. Але я не можу зараз пити пуер, бо він міцний. Якщо я його вип'ю, я не зможу спати всю ніч. Я буду пити газовану воду,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що тренувальний табір Усика у рамках підготовки до реваншу проти Дюбуа відбувався в Іспанії. Саме там живуть від початку повномасштабної війни його сини, які були гостями його табору. Натомість Катерина та дві доньки залишаються жити в Україні.

До слова. Олександра та Катерина живуть у щасливому шлюбі вже 15 років. Подружжя виховує четверо дітей: Єлизавету, Михайла, Кирила та наймолодшу Марію, яка народилась у січні минулого року.

Відзначимо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Це буде передостанній бій у професійній кар'єрі українця.