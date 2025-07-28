"Вище за Кличків": американський тренер несподівано применшив заслуги Усика у хевівейті

Американський тренер Стівен Едвардс висловився про боксерську спадщину Олександра Усика у хевівейті. Наставник не входить до табору тих, хто називає українця найкращим боксером надважкої ваги усіх часів.

Американський тренер вважає, що Олександр Усик є найкращим боксером хевівейту з часів Леннокса Льюїса та Евандера Холіфілда. Також Стівен Едвардс впевнений, що українець входить до топ-10 найкращих боксерів цього століття та десятки найкращих шульг в історії, передає 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Що сказав Едвардс про боксерську спадщину Усика?

Наставник із США не хотів переоцінювати та недооцінювати спадщину Усика. Однак Едвардс вважає, що ті, хто називає Усика найкращим боксером у надважкій вазі за усю історію перебільшують.

Я думаю, що є поспішність у визнанні Усика найкращим, і я не розумію, чому. Особисто я вважаю його одним з найкращих боксерів всіх часів. Я думаю, що він заслужив це. Я також вважаю, що він входить в десятку або дванадцятку найкращих боксерів в надважкій вазі за всю історію. Я не ставлю його вище за Холіфілда і Льюїса, але я бачу його вище за Кличків, якщо потрібно скласти конкретний рейтинг,

– сказав Едвардс.

"Якщо ви вважаєте, що Володимир знаходиться на межі дванадцятки найкращих, то справедливо включити в неї Усика, якщо ви вважаєте, що Усик кращий за Володимира, а я саме так і вважаю", – додав наставник.

Пригадаємо, що 19 липня Усик переміг у реванші Дюбуа на "Вемблі". Це був передостанній бій у кар'єрі українського чемпіона. Тепер в Олександра за спиною 24 переможні двобої. Після цього бою Усику санкціонували битву проти Джозефа Паркера, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO. Якщо Олександр відмовиться від поясу, то знову втратить звання "абсолюта".