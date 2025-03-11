"Сумували за мною": Ф'юрі натякнув на можливе повернення у бокс

Тайсон Ф'юрі на початку січня цього року звернувся до фанатів з коротким повідомленням. "Циганський король" ухвалив рішення завершити боксерську кар'єру.

Після чого британець довгий час не з'являвся у соціальній мережі. Проте нещодавно Ф'юрі опублікував відео в інстаграмі, натякнувши на можливе повернення у ринг, повідомляє 24 канал.

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Загадковий меседж Ф'юрі

На відео Тайсон Ф'юрі з прапором Англії виходить на легендарний стадіон у Манчестері "Олд Траффорд". "Циганський король" коротко підписав публікацію, що викликало бурхливе обговорення у мережі.

Сумували за мною? Театр мрії. 2025,

– написав Ф'юрі.

Вболівальники припускають, що таким чином британець натякнув на повернення у бокс. Фанати очікують, що "Циганський король" буде битися проти Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі в останньому поєдинку бився проти Олександра Усика минулого року. "Циганський король" зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.