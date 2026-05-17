Донька Тайсона Ф'юрі вийшла заміж у 16 років: крокси під сукнею та 15-метровий шлейф

У суботу, 16 травня, у Королівській каплиці Святого Іоанна на острові Мен відбулося весілля 16-річної Венесуели Ф'юрі. Вона є старшою донькою відомого британського боксера Тайсона Ф'юрі та його дружини Періс.

Наречена вийшла заміж за 18-річного боксера Ноя Прайса. Про це повідомляє People.

Дивіться також Джошуа та Ф'юрі можуть вийти на ринг вже 25 липня – промоутер озвучив деталі

Як пройшло весілля доньки Тайсона Ф'юрі?

Острів Мен, розташований в Ірландському морі між Великою Британією та Ірландією, дозволяє укладати шлюб з 16 років за згодою батьків. Саме тому на церемонії та святкуванні були присутні батьки Венесуели. Весільна вечірка включала 18 подружок нареченої, серед яких її молодші сестри Валенсія та Афіна, а також Бембі Ф'юрі – донька Томмі Ф'юрі, та Моллі Мей Хейг.

Венесуела прибула до вівтаря у супроводі батьків, обравши ефектну білу сукню з мереживом, відкритими плечима та 15-метровим шлейфом. Найбільше гостей здивувало її взуття, замість класичних туфель вона одягла білі крокси. Особливої уваги заслуговує танець нареченої з батьком під хіти My Guy та My Girl гурту The Temptations.

Мати Венесуели, Періс Ф'юрі, поділилася кадрами підготовки до весілля, показавши доньку у білій піжамі та розкішному халаті з пишними рюшами.

Моя прекрасна дівчинко, я так пишаюсь тобою сьогодні. Ти мала прекрасний вигляд,

– написала вона.

Після того як Тайсон проводив доньку до вівтаря, він емоційно зазначив The Daily Mail: "Це було прекрасно. Вона більше не Ф'юрі".

Наречений Ноа обрав класичний образ – білий піджак із чорними лацканами, жилетку та чорні штани. Родзинкою вечора став шестиярусний весільний торт, який буквально сягав стелі бенкетної зали.

На святкуванні були присутні знімальні групи Netflix, тож кадри церемонії, ймовірно, покажуть у реаліті-шоу "At Home With The Fury".

Весілля Венесуели Ф'юрі / Фото інстаграм

Що відомо про Тайсона Ф'юрі?

Відомий як "Циганський король", Тайсон Ф'юрі здобув світову популярність після тріумфальної перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році, коли несподівано здолав легендарного українського боксера одноголосним рішенням суддів у Німеччині. У його професійній кар'єрі зафіксовано 35 перемог (з них 24 нокаутом), 2 поразки та 1 нічию. У 2024 році Ф'юрі зазнав перших поразок, двічі поступившись абсолютному чемпіону світу Олександру Усику. Разом із дружиною Періс він виховує сімох дітей.