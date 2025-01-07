"Страждає від біполярного розладу": промоутер розповів про психічні проблеми Тайсона

Один із журналістів обізвав Тайсона Ф'юрі "бандюком" ще напередодні реваншу британця проти Олександра Усика. Промоутер Френк Воррен відреагував на слова представника ЗМІ.

Відомий промоутер розкритикував образливу заяву журналіста у бік Тайсона Ф'юрі. Френк Воррен запевнив, що "Циганський король" ніколи не був засуджений, пише 24 Канал з посиланням на GBNews.

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Тайсон бореться із психічними розладами

Промоутер розповів про проблеми зі здоров'ям у британського боксера.

Тайсон бандюк? Про що ти взагалі думав, коли таке сказав? Він ніколи не був засуджений. Так, інколи він говорить погані речі, але не забувайте, що у нього біполярний розлад. Я добре знаю, як небезпечні психічні розлади, адже мій брат наклав колись на себе руки,

– заявив Воррен.

Френк Воррен назвав такі заяви представника ЗМІ ганьбою. Відомий промоутер звернувся до хейтерів Тайсона, наголосивши на великій спадщині Ф'юрі в історії боксу.

Нагадаємо, що у 2024-му році Олександр Усик завдав перших поразок у кар'єрі Тайсона Ф'юрі. У першому бою британець втратив титул WBC, а у реванші не зумів відібрати пояси в українця.

Подейкують, що у майбутньому "Циганський король" може таки провести довгоочікуваний бій проти земляка Ентоні Джошуа.