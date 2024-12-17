Збираюся покінчити з ним, – Ф'юрі пригрозив поставити "хрест" на кар'єрі Усика

Тайсон Ф'юрі вже прибув у Саудівську Аравію, де 21 грудня спробує взяти реванш в Олександра Усика. Британський боксер розповів, у якій формі перебуває перед боєм і зробив гучну обіцянку.

"Циганський король" видав чергову яскраву заяву щодо реваншу проти Олександра Усика. Якщо раніше британець говорив про нокаут для українця, то тепер погрози Ф'юрі вийшли на новий рівень, пише 24 Канал з посиланням на Frank Warren’s Queensberry Promotions.

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Гучна заява Ф'юрі про кар'єру Усика

Тайсон запевнив, що перебуває у хорошій формі перед реваншем. "Циганський король" заявив, що цей реванш стане останнім поєдинком у кар'єрі Олександра Усика.

Але я ні, я дуже далекий від цього. Почуваюся дуже добре і не можу дочекатися бою в суботу ввечері. Я збираюся покінчити з ним, завершити його кар’єру. Ви більше ніколи не почуєте про Олександра після цього бою,

– сказав Ф’юрі.

Цікаво, що Усик доволі спокійно ставиться до усіх цих гучних заяв Тайсона. Олександр запевнив, що британець розповідає винятково про свої мрії, які не втіляться у реальне життя. Адже до травня цього року Тайсон виділився цілою горою гучних слів та у підсумку програв Усику за роздільним рішенням суддів.

Вже 21 грудня (в Україні у ніч на 22-ге грудня) усі дізнаються, чи зможе Ф'юрі вийти переможцем із реваншу, чи усі заяви британця залишаться лише на рівні балачок. Офіційним транслятором поєдинку Усик – Ф'юрі буде DAZN. Медіасервісу MEGOGO вдалось домовитись з DAZN щодо трансляції цього реваншу.