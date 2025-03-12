Президент WBC зізнався, що Ф'юрі отримає титульний бій у разі повернення у ринг

Маурісіо Сулейман висловився щодо Тайсона Ф'юрі. Президент WBC розповів про потенційний бій "Циганського короля", якщо він вирішить повернутись у професійний ринг.

Маурісіо Сулейман зазначив, що Тайсон Ф'юрі зможе побитись за титул. Британець одразу отримає шанс стати тимчасовим чемпіоном світу у надважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також За поразку можна й побувати у нокауті: Ф'юрі очолить збірну Англії з футболу

З ким битиметься Ф'юрі

Президент Світової боксерської ради повідомив, що у разі повернення Тайсон Ф'юрі зможе побитись з Агітом Кабаєлом. Німець володіє титулом тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC.

Маурісіо Сулейман заявив, що організація підтримає проведення найкращих поєдинків. Тому бій між Ф'юрі та Кабаєлом цілком можливий, але все залежить від рішення британця.

Президент WBC підкреслив, що мав розмову з Тайсоном Ф'юрі. "Циганський король" запевнив, що завершив боксерську кар'єру. Однак Сулемайн все ж має надію, що британець повернеться.

Якщо він змінить свою думку і спробує повернутися, я впевнений, що всі медичні перевірки будуть пройдені успішно, і така можливість залишається відкритою,

– сказав Сулейман.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився у грудні минулого року проти Олександра Усика. "Циганський король" поступився українцю одноголосним рішенням суддів.

На початку січня 2025 року Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників з коротким та важливим повідомленням. Британець оголосив про завершення боксерської кар'єри.