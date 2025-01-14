Промоутер Ф'юрі оцінив шанси на повернення Тайсона у ринг

У понеділок, 13 січня, британський боксер Тайсон Ф'юрі несподівано оголосив про закінчення професійної кар'єри. "Циганський король" вирішив, що достатньо вже зробив для професійного боксу.

Рішення "Циганського короля" про закінчення кар'єри прокоментував його промоутер Френк Воррен. За його словами, він тішиться, що Тайсон прийняв таке рішення на користь своєї родини, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Які шанси на повернення Ф'юрі

Відомий промоутер оцінив шанси на повернення Тайсона у ринг заради бою проти Ентоні Джошуа.

Я дуже радий за Тайсона. Сподіваюся, він насолоджуватиметься життям. Бій з Джошуа? Все залежить від Ф'юрі. Якщо він захоче, то бій відбудеться. Якщо не захоче, то не відбудеться. Він більше нікому і нічого доводити не має. Він є одним з найкращих супертяжів в історії,

– сказав Френк Воррен.

Якщо Тайсон не змінить свого рішення, то виходить, що Олександр Усик поставив крапку на кар'єрі Ф'юрі.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі – Джошуа входив у плани глави із питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха. Також у боксерській спільноті робили свої прогнози на переможця цього двобою.

Раніше Тайсон робив заяви щодо можливого бою проти Володимира Кличка, якщо той таки офіційно повернеться у ринг. Британець запевняв, що за великі гроші готовий дати реванш легенді боксу із України.