Дуже непередбачуваний, – Усик відверто назвав найскладнішого суперника у своїй великій кар'єрі

Олександр Усик відверто розповів, хто із його суперників, приніс йому найбільше проблем у ринзі. Український чемпіон світу виділив лише одного колишнього опонента.

Ним несподівано став Тайсон Ф'юрі, якого Олександр Усик двічі переміг за рішенням суддів у 2024-му році. Ці перемоги поставили чергову крапку на кар'єрі "Циганського короля", який вкотре попрощався із профі-рингом на початку нового 2025-го року.

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Кого обрав Усик

Олександр Усик додав, що готовий повернутись до рингу, аби повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Наразі це головна мета Усика у боксі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Yahoo Sports.

Я почуваюся чудово і готовий вийти на ринг з будь-яким опонентом. Моя мета – знову спробувати перемогти в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Поки що рано щось говорити про мою кар'єру і оцінювати мене, поки я не повісив рукавички на цвях. Найважчим суперником у моїй кар'єрі є Тайсон Ф'юрі. Він дуже непередбачуваний і точно повернеться до боксу. Можливо не як боксер, а в іншій ролі,

– заявив український боксер.

Раніше Усик зізнався, що Тайсон є його хорошим другом, хоча наразі не підтримує із британцем тісний зв'язок.

Довідка. У першому бою проти Ф'юрі Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, відібравши у британця пояс WBC, якого йому бракувало для цього звання.

У пресі фігурує багато інформації щодо можливого повернення у ринг Тайсона заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Однак глава Top Rank Боб Арум всіляко відмовляє Ф'юрі від ідеї чергового камбеку у професійний бокс. На думку промоутера, колишній суперник Усика пішов на заслужену пенсію, з якої йому вже не слід повертатись.