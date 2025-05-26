"Потрібно набагато більше": Ф'юрі назвав майбутніх зірок хевівейту

Тайсон Ф'юрі провів чимало поєдинків за свою кар'єру. З огляду на власний досвід у профі-ригну "Циганський король" поділився думками про сучасний надважкий дивізіон.

Британець назвав майбутніх зірок хевівейту. Зокрема, колишній чемпіон світу виділив двох талановитих боксерів, повідомляє 24 канал із посиланням на Kanal Sportowy.

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Кого обрав Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі вважає, що у майбутньому зірками надважкого дивізіону стануть Мозес Ітаума, якого вже порівнюють з Майком Тайсоном та Джаред Андерсон.

Зі слів ексбоксера, боксери повинні тримати біля себе правильних людей для того, щоб отримати потрібні поєдинки на шляху до вершини. Ф'юрі заявив, що це дуже складно.

На шляху цих молодих хлопців багато перешкод. Потрібно не просто бути талановитим, уміти битися чи бути сильним і потужним. Потрібно набагато більше. Це лише невеликий відсоток від того, щоб стати повноцінним бійцем,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума нещодавно переміг Майка Балогуна. "Новий Майк Тайсон" нокаутував досвідченого боксера. Джаред Андерсон востаннє бився у лютому цього року, здолавши Маріоса Колліаса.