Ф'юрі назвав Усика найкращим боксером Європи та світу

Напередодні реваншу Тайсон Ф'юрі розповів, хто, на його думку, є найкращими боксерами на цей час. "Циганський король" несподівано видав гучну заяву про Олександра Усика, яка йому зовсім не притаманна.

Челлендж для британського боксера розпочався із запитання про найкращого бійця його рідної країни. Тайсон уник відповіді на це запитання, відзначивши, що у Великій Британії є багато хороших боксерів, пише 24 Канал з посиланням на Boxing on TNT.

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Тайсон відзначив українського чемпіона

Ф'юрі було значно легше обрати найкращого боксера США. На думку "Циганського короля" ним є Джервонта "Танк" Девіс.

Коли черга надійшла до найкращого бійця Європи, то тут Тайсон приємно здивував, назвавши Усика. Ще більше шокував Тайсон у запитанні про найкращого боксера планети.

Найкращий боксер світу? Усик, людина, яка мене перемогла,

– відповів Тайсон.

Ф'юрі постійно розкидається гучними заявами про реванш, поразку Усика та нокаут для українця, але при цьому усьому вважає Олександра найкращим у світі.

Також Тайсон назвав бій проти Усика найкращим поєдинком 2024 року і це з відривом від усіх інших двобоїв.

Нагадаємо. Перша зустріч Усик – Ф'юрі відбулась у травні цього року. Вона була запланована на лютий, але травма Тайсона перенесла це дебютне протистояння боксерів. Бійці відбоксували усі 12 раундів, а Усик здобув перемогу за роздільним рішенням суддів.

Вже 21 грудня 2024 року Ф'юрі буде мати шанс взяти реванш в Усика. Бій відбудеться в Ер-Ріяді (столиці Саудівської Аравії).