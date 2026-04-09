Ф'юрі лайкою відповів на бажання Усика провести трилогію
- Тайсон Ф'юрі грубо відповів на бажання Олександра Усика провести трилогію боїв з ним.
- Ф'юрі зосереджений на бою з Арсланбеком Махмудовим, але висловив підтримку співпраці Усика з Ентоні Джошуа.
Перед боєм-поверненням на ринг Тайсона Ф'юрі запитали, як він реагує на бажання Олександра Усика завершити профі-кар'єру трилогією з "Циганським королем". Чемної відповіді не вийшло.
Ф'юрі зараз зосереджений на протистоянні з Арсланбеком Махмудовим, яке відбудеться 11 квітня у Лондоні на арені "Тоттенгем Хотспуг Стедіум". Проте в інтерв'ю журналу The Ring британець дав зрозуміти, що у його майбутньому є місце для інтриги.
Чи хоче Ф'юрі проводити ще один бій з Олександром Усиком?
Журналіст запитав Тайсона, чи має той що сказати Олександру Усику щодо ймовірного третього бою між боксерами.
Запитання викликало у Ф'юрі посмішку. Він пожартував, що передбачав такий розвиток подій.
Люди скажуть, що я як Нострадамус. Скоро так і буде, правда? Що я скажу? Та хай він іде на***. Ось що я скажу,
– хамовито видав "Циганський король".
Попри такий випад у бік українця, Ф'юрі перейшов на значно спокійніший тон, коли мова пішла про співпрацю між Усиком та Ентоні Джошуа. Тайсон побажав своїм опонентам у хевівейті успіху, визнавши, що робота в парі з іншим боксером свого часу допомогла і йому, тож "кожен має на це право".
Які плани до завершення кар'єри має Олександр Усик?
- Як пише Source of Boxing, український чемпіон у хевівейті планує повісити рукавиці на цвях після трьох поєдинків.
- Перший має відбутися 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Суперником стане кікбоксер з Нідерландів Ріко Верховен.
- Другий бій Олександр може провести проти переможця двобою Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі за пояс WBO, який 9 травня прийматиме Манчестер.
- Заключний третій бій – це трилогія з Тайсоном Ф'юрі, яка має стати, за словами Усика, "останнім танцем".