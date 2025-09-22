Тайсон Ф'юрі, попри численні розмови, не поспішає повертатися на ринг. "Циганський король" насолоджується відпочинком, чим ділиться з вболівальниками.

Нещодавно британський боксер вразив фанатів несподіваним вмінням. Ексчемпіон світу виконав відому пісню, повідомляє 24 канал із посиланням на допис Тайсона Ф'юрі в інстаграмі.

Що заспівав Ф'юрі?

Тайсон Ф'юрі 17 вересня поділився з фанатами незвичайним відео з ванної. Колишній чемпіон світу заспівав культову пісню Елтона Джона під назвою "Sorry Seems To Be The Hardest Word".

Ф'юрі заспівав пісню Джона: дивіться відео

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру після другої поразки від Олександра Усика. Проте промоутер Едді Хірн в інтерв'ю Sky Sports розповів, що "Циганський король" може побитися з Ентоні Джошуа.

Що відомо про Ф'юрі?