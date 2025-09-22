Ф'юрі вразив фанатів, заспівавши культовий хіт у ванній: кумедне відео
- Тайсон Ф'юрі виконав пісню відому пісню, лежачи у ванній, здивувавши фанатів
- Ф'юрі поділився з фанатами відео з виконанням пісні в своєму Instagram.
Тайсон Ф'юрі, попри численні розмови, не поспішає повертатися на ринг. "Циганський король" насолоджується відпочинком, чим ділиться з вболівальниками.
Нещодавно британський боксер вразив фанатів несподіваним вмінням. Ексчемпіон світу виконав відому пісню, повідомляє 24 канал із посиланням на допис Тайсона Ф'юрі в інстаграмі.
Що заспівав Ф'юрі?
Тайсон Ф'юрі 17 вересня поділився з фанатами незвичайним відео з ванної. Колишній чемпіон світу заспівав культову пісню Елтона Джона під назвою "Sorry Seems To Be The Hardest Word".
Ф'юрі заспівав пісню Джона: дивіться відео
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру після другої поразки від Олександра Усика. Проте промоутер Едді Хірн в інтерв'ю Sky Sports розповів, що "Циганський король" може побитися з Ентоні Джошуа.
Що відомо про Ф'юрі?
Тайсон Ф'юрі за свою кар'єру провів 37 поєдинків. "Циганський король" здобув 34 перемоги, зазнав 2 поразок (обидві від Усика), а також має одну нічию.
Колишній чемпіон світу анонсував третій бій з Олександром Усиком. Ф'юрі назвав дату, коли має відбутися поєдинок.
Раніше Олександр Усик також говорив, що Тайсон Ф'юрі може стати його суперником у прощальному бою.