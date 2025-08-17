Промоутер заінтригував поверненням Ф'юрі, назвавши потенційного суперника
- Френк Воррен заявив, що Тайсон Ф'юрі може повернутися в ринг.
- Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру на початку 2025 року після поразки від Олександра Усика у реванші в грудні 2024 року.
Тайсон Ф'юрі досі не визначився остаточно з тим, чи повернеться у професійний ринг. Хоча його фанати мріють побачити "Циганського короля" знову при справах.
Френк Воррен заінтригував поверненням ексчемпіона світу. Промоутер також назвав суперника для битви з британським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Читайте також Усик може побитись з неочікуваним суперником замість бою з Паркером
Хто стане суперником Ф'юрі?
Френк Воррен заявив, що Тайсон Ф'юрі битиметься проти Ентоні Джошуа. Промоутер наголосив про те, що чутки стосовно бою ходять давно, а останнім часом їх стало все більше.
Воррен підкреслив, що це бій мав сто відсотків відбутися. Промоутер вважає, що цей поєдинок викликає великий інтерес у фанатів, які хотіли би побачити епічну битву британців.
Якщо Тайсон хоче продовжувати, я бачу, що цей бій відбудеться. Все залежить від двох бійців. Якщо вони обоє цього хочуть і умови підходять, то це точно відбудеться, але ніхто не буде їх до цього змушувати,
– сказав Воррен.
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру на початку 2025 року. Перед цим у грудні 2024 року "Циганський король" поступився Олександру Усику у реванші.
Раніше повідомляли про те, що Абель Санчес пояснив, чому Олександру Усику потрібен третій бій проти Тайсона Ф'юрі. Мексиканський тренер назвав вагому причину.