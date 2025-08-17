Тайсон Ф'юрі досі не визначився остаточно з тим, чи повернеться у професійний ринг. Хоча його фанати мріють побачити "Циганського короля" знову при справах.

Френк Воррен заінтригував поверненням ексчемпіона світу. Промоутер також назвав суперника для битви з британським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Усик може побитись з неочікуваним суперником замість бою з Паркером

Хто стане суперником Ф'юрі?

Френк Воррен заявив, що Тайсон Ф'юрі битиметься проти Ентоні Джошуа. Промоутер наголосив про те, що чутки стосовно бою ходять давно, а останнім часом їх стало все більше.

Воррен підкреслив, що це бій мав сто відсотків відбутися. Промоутер вважає, що цей поєдинок викликає великий інтерес у фанатів, які хотіли би побачити епічну битву британців.

Якщо Тайсон хоче продовжувати, я бачу, що цей бій відбудеться. Все залежить від двох бійців. Якщо вони обоє цього хочуть і умови підходять, то це точно відбудеться, але ніхто не буде їх до цього змушувати,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру на початку 2025 року. Перед цим у грудні 2024 року "Циганський король" поступився Олександру Усику у реванші.

Раніше повідомляли про те, що Абель Санчес пояснив, чому Олександру Усику потрібен третій бій проти Тайсона Ф'юрі. Мексиканський тренер назвав вагому причину.