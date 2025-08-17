Тайсон Фьюри до сих пор не определился окончательно с тем, вернется ли в профессиональный ринг. Хотя его фанаты мечтают увидеть "Цыганского короля" снова при делах.

Фрэнк Уоррен заинтриговал возвращением экс-чемпиона мира. Промоутер также назвал соперника для битвы с британским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Кто станет соперником Фьюри?

Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон Фьюри будет драться против Энтони Джошуа. Промоутер отметил о том, что слухи относительно боя ходят давно, а в последнее время их стало все больше.

Уоррен подчеркнул, что это бой должен был сто процентов состояться. Промоутер считает, что этот поединок вызывает большой интерес у фанатов, которые хотели бы увидеть эпическую битву британцев.

Если Тайсон хочет продолжать, я вижу, что этот бой состоится. Все зависит от двух бойцов. Если они оба этого хотят и условия подходят, то это точно произойдет, но никто не будет их к этому принуждать,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Тайсон Фьюри завершил карьеру в начале 2025 года. Перед этим в декабре 2024 года "Цыганский король" уступил Александру Усику в реванше.

Ранее сообщалось о том, что Абель Санчес объяснил, почему Александру Усику нужен третий бой против Тайсона Фьюри. Мексиканский тренер назвал весомую причину.