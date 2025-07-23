Це питання поваги, – Льюїс назвав наступного суперника для Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі засидівся на пенсії та має наміри повернутись на ригн. "Циганський король" хоче битися проти Олександра Усика, який вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Леннокс Льюїс назвав наступного суперника для Тайсона Ф'юрі у разі його камбеку на ринг. Легенда боксу вважає, що британець повинен битися не з Олександром Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Кого обрав Льюїс суперником для Ф'юрі?

Леннокс Льюїс наголосив, що Тайсон Ф'юрі повинен отримати великий бій. Проте не з Олександром Усиком, а з іншим британським боксером.

Легенда боксу вважає, що "Циганський король" повинен битися зі своїм земляком Ентоні Джошуа. Льїюс сподівається, що Ф'юрі битиметься з Ей Джеєм, адже в Англії люблять великі бої.

Це питання поваги – хто найкращий британський чемпіон у надважкій вазі. Весь світ із задоволенням подивиться цей бій, і я теж хотів би його побачити,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився проти Олександра Усика у грудні 2024 року. У тому поєдинку український чемпіон переміг "Циганського короля", який згодом оголосив про завершення кар'єри.

Раніше повідомляли про те, що Михайло Зав'ялов зробив прогноз на третій бій між Усиком та Ф'юрі, який може відбутись у 2026 році. Відомий тренер вважає, що вирішувати лише Королю хевівейту.