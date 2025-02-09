Ф'юрі вперше з'явився на публіці після закінчення кар'єри

У ніч із 8-го на 9-те лютого 2025-го року (в Україні) відбувся вечір боксу у Манчестері. Вперше не публіці після закінчення кар'єри з'явився Тайсон Ф'юрі.

"Циганський король" приїхав у Манчестер, аби підтримати свого двоюрідного брата Вальтера Ф'юрі. Кузен Тайсона Ф'юрі провів бій проти Джо Харді в андеркарді бою Дерека Чісори проти Отто Валліна. Відео із Тайсоном виклала промоутерська компанія Queensberry Promotions, інформує 24 Канал.

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Приїхав підтримати двоюрідного брата

Родич екссуперника Олександра Усика здобув перемогу за рішенням суддів. Тайсон приїхав на фарт.

Ф'юрі відвідав бій двоюрідного брата: дивіться відео

Також компанія виклала відео із роздягальні Вальтера, куди завітав "Циганський король".

Відео, як Ф'юрі прийшов у роздягальню родича

Нагадаємо, що на початку 2025-го року Тайсон вчергове попрощався із профі-рингом. Ф'юрі закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика минулого року. "Циганський король" не став чекати бою проти свого земляка Ентоні Джошуа. Хоча багато людей у світі боксу впевнені, що битва проти Ей Джея змусить Ф'юрі повернутись у ринг.

Промоутер Тайсона Френк Воррен вже декілька разів заявляв, що найближчим часом не слід чекати камбеку від Ф'юрі. Британця вже влаштовує на заслуженій пенсії.

До слова, у головному вечорі боксу в Манчестері Дерек Чісора безжально розгромив Отто Валліна за одноголосним рішенням суддів.