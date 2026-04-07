"Я його нокаутую": Ф’юрі зробив заяву перед боєм з Махмудовим

У суботу, 11 квітня, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вийде в ринг проти російського боксера Арсланбека Махмудова. Цей бій стане для Ф'юрі першим після повернення: у січні 2025 року він заявив про завершення кар'єри після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

Ірландський боксер поділився своїми думками у ютуб-каналі OOOSCH TV щодо майбутнього поєдинку.

Що сказав Ф'юрі про майбутній бій з Махмудовим?

Він заявив, що планує не лише перемогти, а й отримати задоволення від бою.

За словами спортсмена, він має намір діяти провокативно в ринзі – дражнити суперника, експериментувати зі стійкою та психологічно тиснути. Ф'юрі переконаний, що зможе вивести опонента з рівноваги, після чого спробує завершити бій нокаутом.

Я збираюся отримувати задоволення. Я буду бешкетувати, опускати руки, тримати їх за спиною та дражнити його. Він почне дратуватися, і потім я його нокаутую,

– заявив боксер.

Водночас боксер визнав, що його суперник володіє надзвичайно сильним і небезпечним ударом. Один точний удар може мати серйозні наслідки, тому в ринзі необхідно залишатися максимально зосередженим і обережним.

Звісно, він має потужний та дуже небезпечний удар. Якщо він влучить як слід, то може вбити. Тож потрібно бути максимально зібраним у кожному такому поєдинку,

– сказав Ф'юрі.

