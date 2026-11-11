За місяць до бою зустріч Ф'юрі – Джошуа опинилася на межі зриву

Організатори вечора боксу, який мають очолити Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа зіштовхнулися з дещо неочікуваними проблемами. Проти організації поєдинку налаштовані мешканці Кардіффа.

Дійство заплановане на ніч проти 12 грудня. Саме це бентежить мешканців валлійської столиці, пише ESPN.

Чому Ф’юрі – Джошуа може зірватися

Трансляція бою запланована на Netflix, а організатори спортивного заходу планують розпочати головний поєдинок якомога пізніше за місцевим часом, щоб якнайкраще охопити міжнародну аудиторію.

Вихід хедлайнерів заплановано о 01.00 за Кардіффом, що відповідає 03:00 київського часу. Завершення вечора у Вельсі планується о 03:30 за місцевим часом, продаж алкоголю на Principality Stadium – до 01:00.

Щоправда, наразі такі плани викликають занепокоєння у мешканців сусідніх будинків, які звертаються зі скаргами до місцевої влади, оскільки обрана арена розташована у центрі міста та поблизу житлової забудови.

Це створює труднощі для здобуття ліцензії на проведення заходу. Засідання міської ради Кардіффа з цього питання має відбутися 25 листопада.

Що ще відбувається навколо бою Ф’юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер висловився щодо протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Американський боксер засумнівався, що довгоочікуваний поєдинок між британцями взагалі відбудеться.

Якщо ж вечір боксу у Вельсі все ж вдасться організувати у ніч з 11-го на 12 грудня, у головною бою розіграють пояс WBA Super у надважкій вазі.