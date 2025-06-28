Усик розчарував свого екссуперника, якого відправив рахувати пенсію: що сталось

Тайсон Ф'юрі двічі програв минулого року Олександру Усику. Українець завдав дебютних поразок у кар'єрі "Циганського короля".

Після цих поразок Тайсон Ф'юрі вчергове закінчив кар'єру на початку 2025-го року. Президент WBC Маурісіо Сулейман висловив свою думку щодо ймовірного повернення "Циганського короля" у профі-ринг, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Сулейман про майбутнє Ф'юрі у боксі

За словами Сулеймана, Ф'юрі насолоджується життям без офіційних боїв, хоча постійно підтримує форму. Про що свідчать його відео та фото із тренувань. Очільник WBC розповів, що Тайсон не хоче повертатись у професійний бокс.

Я часто дзвоню Тайсону, але він каже, що дуже щасливий на пенсії, з дітьми, з дружиною. Він взагалі не натякав, що хоче повертатися. Він сказав, що розчарований після реваншу з Усиком, його не задовольнив рахунок. Можливо, як у фільмі "Хрещений батько", він вирішить повернутися,

– сказав Сулейман.

До слова. Реванш між Усиком і Тайсоном відбувся у грудні 2024-го. Бій закінчився перемогою українця за одноголосним рішенням суддів.

Раніше президент WBC запевняв, якщо Тайсон вирішить повернутись у ринг, то отримає шанс побитись за чемпіонський титул.

У середині червня 2025-го була інформація, що між Ф'юрі та Ентоні Джошуа є усна домовленість про проведення лобового бою. Усі наголошують, що лише заради цієї британської битви може повернутись у ринг Тайсон.

На пенсії Тайсон не лише проводить час із родиною та тренується, а й взяв участь у зйомках документального фільму для Netflix. Ексбоксер пройшовся вулицями Шотландії у кілті та із голим торсом.