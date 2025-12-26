"Після Кличка бокс у Німеччині ніби помер": Ф'юрі видав заяву, пригадавши легендарних братів

Тайсон Ф'юрі розповів про розвиток та перспективи боксу у Німеччині. У своєму інтерв'ю британський супертяж пригадав легендарних братів Кличків.

"Циганський король" пригадав, як спарингував із тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC Агітом Кабаєлом. Тайсон Ф'юрі впевнений, що цьому німецькому боксеру вдасться повернути бокс у Німеччину, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

Хто може повернути бокс у Німеччину?

Британець вважає, що після епохи братів Кличків бокс у Німеччині помер.

У Німеччині давно не було великої зірки. На початку 2000-х там були Клички, Артур Абрахам, Марко Хук – справжня епоха. Потім після Кличків усе ніби померло, утворилася порожнеча. Думаю, Агіт може її заповнити,

– сказав Тайсон.

Обидва українські брати провели величезну кількість своїх поєдинків саме на німецькій землі. Німецький уболівальник завдяки Кличкам побачив бої проти Дерека Чісора, Шеннона Бріггса, Тайсона Ф'юрі, Кубрата Пулєва та інших.

Яка статистика братів Кличків на профі-рингу?

Брати Клички закінчили свої кар'єри на кардинально різних нотах. Першим попрощався із боксом Віталій, який у своєму останньому бою переміг німця Мануеля Чарра у Москві. Віталій пішов на пенсію на статистиці у 45 перемог (41 – нокаутом) при 2-х поразках (дані BoxRec).

Натомість Володимир свій прощальний двобій провів у квітні 2017-го, коли програв британцю Ентоні Джошуа. Це була друга поспіль поразка для Кличка-молодшого на профі-рингу. Володимир повішав рукавички на цвях при 64 звитягах (53 – нокаутом) та 5-ти поразках. Згодом Володимир розповів, чому відмовився від реваншу проти Джошуа.

Що відомо про Агіта Кабаєла?

Агіт Кабаєл – 33-річний німецький боксер, який дебютував у професіоналах у 2011 році. Відтоді він здобув на профі-рингу 26 перемог (18 – нокаутом) при нулі поразок.

Кабаєл є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. 10 січня 2026 року в Агіта запланований захист поясу проти непереможного поляка Даміана Книби.

У WBC налаштовані санкціонувати бій переможця пари Кабаєл – Книба проти тріумфатора дуелі Усик – Вайлдер.

Сам німець готовий вийти у ринг проти колишнього абсолютного чемпіона світу з України. Як повідомляло видання Sky Sports, німецький боксер вважає себе гідним варіантом для Усика.

"Після бою з Чжаном усі зрозуміли, якого Кабаєла рівня. Френк Санчес теж дуже хороший боксер, але, гадаю, моя перемога над Чжаном була більш значущою. Я завжди вірив у себе, але після бою з Чжаном усі в боксі кажуть, що Кабаєл – боксер світового рівня", – відповів Агіт.