Представник команди Олександра Усика запевнив, що на вибір українського чемпіона ніхто не впливає. Усик вийде у ринг проти того суперника, якого сам обере, передає 24 Канал із посиланням на .

Хто може стати суперником Усика?

Однак Сергій Лапін назвав одного потенційного суперника для Усика. Мова йде про німця Агіта Кабаєла, який володіє титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Усик буде битися з тим, з ким захоче, і тоді, коли захоче – він це заслужив. Звичайно, у рамках правил санкціонуючих організацій. Бій з Агітом Кабаєлем – один із можливих варіантів, але остаточне рішення залишається за нами,

– сказав Лапін.

До слова. У Кабаєла запланований захист свого титулу на 10 січня 2026 року. Його суперником стане непереможний поляк Даміан Книба.

Раніше повідомлялось, що WBC хоче санкціонувати бій між переможцем Усик – Вайлдер та тріумфатором протистояння Кабаєл – Книба.

Якого суперника знайшли Усику?

У коментарі Pro Boxing Fans колишній чемпіон світу Дюк Маккензі назвав боксера, з яким варто побитись Усику. Британський боксер хоче побачити трилогію Олександра проти Ентоні Джошуа.

"Якщо подивитися на картину загалом, то в дивізіоні є лише одне-два справді видатних імені. На мою думку, це Олександр Усик і Агіт Кабаєл. Усі інші борються за позиції. Коли Усик віддасть титули, я навіть не уявляю, що станеться з дивізіоном", – сказав Маккензі.

Які останні новини про Усика?