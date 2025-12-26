Представитель команды Александра Усика заверил, что на выбор украинского чемпиона никто не влияет. Усик выйдет в ринг против того соперника, которого сам выберет, передает 24 Канал со ссылкой на .

Вот так "В этих боях нет денег": Фьюри призвал Усика отказаться от еще одного чемпионского титула

Кто может стать соперником Усика?

Однако Сергей Лапин назвал одного потенциального соперника для Усика. Речь идет о немце Агита Кабаела, который владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBC.

Усик будет драться с тем, с кем захочет, и тогда, когда захочет – он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций. Бой с Агитом Кабаелем – один из возможных вариантов, но окончательное решение остается за нами,

– сказал Лапин.

К слову. У Кабаела запланирована защита своего титула на 10 января 2026 года. Его соперником станет непобедимый поляк Дамиан Кныба.

Ранее сообщалось, что WBC хочет санкционировать бой между победителем Усик – Уайлдер и триумфатором противостояния Кабаел – Кныба.

Какого соперника нашли Усику?

В комментарии Pro Boxing Fans бывший чемпион мира Дюк Маккензи назвал боксера, с которым стоит подраться Усику. Британский боксер хочет увидеть трилогию Александра против Энтони Джошуа.

"Если посмотреть на картину в целом, то в дивизионе есть только одно-два действительно выдающихся имени. По моему мнению, это Александр Усик и Агит Кабаел. Все остальные борются за позиции. Когда Усик отдаст титулы, я даже не представляю, что произойдет с дивизионом", – сказал Маккензи.

Какие последние новости об Усике?