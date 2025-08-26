Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі був палким уболівальником футболу. Британський ексбоксер розповів, як змінилось його ставлення до улюбленої гри мільйонів.

"Циганський король" несподівано здивував своєю відповіддю щодо захоплення футболом. Виявилось, що Тайсон більше не цікавиться цим видом спорту та відрікся від підтримки будь-якого футбольного клубу, пише 24 Канал із посиланням на Goal.

Дивіться також The Ring опублікував відео тренування Ф'юрі з інтригуючим підписом про камбек

Від чого відмовився Ф'юрі?

Хоча раніше Ф'юрі палко підтримував Манчестер Юнайтед та збірну Англії. Однак колишній боксер виявився одним із тих глядачів футболу, який не підтримує улюблені команди у часи їх поразок.

Я взагалі не прихильник футболу. Раніше підтримував Манчестер Юнайтед, але оскільки зараз у них справи погані, то я більше не є вболівальником жодної футбольної команди. Я також підтримував збірну Англії, але коли вони програли Ісландії на Євро-2016, для мене футбол повністю закінчився. Тепер я захоплююся кінними перегонами, вперед,

– сказав Ф'юрі.

Ще у жовтні 2022-го Тайсон висловив бажання придбати футбольний клуб Моркам, який захищає честь зі свого рідного міста. Тоді ще чемпіон світу хотів влити у команду трішки грошей, аби допомогти їй підвищитись у дивізіоні.

Натомість у березні поточного року з'явилась інформація, що Тайсон очолить збірну Англії у благодійному матчі.

Нагадаємо, що Ф'юрі вчергове попрощався із професійним боксом на початку 2025-го після двох поразок від Олександра Усика у 2024-му. Попри життя на пенсії Тайсон вже анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень наступного 2026 року. Хоча окрім британця про це більше не говорить. Також "Циганський король" запевняв, що готовий повернутись на ринг лише заради третьої битви проти Олександра, адже досі не погоджується, що справедливо програв у минулих двох боях.