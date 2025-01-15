Ф'юрі здивував, чим хоче займатись після закінчення кар'єри боксера

Декілька днів тому Тайсон Ф'юрі шокував усіх інформацією про закінчення професійної кар'єри. Британець поставив "хрест" на кар'єрі після двох поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Багато у боксерському колі не вірить, що Тайсон Ф'юрі остаточно попрощався із профі-рингом. Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа взагалі закликав не вірити у заяву британського боксера.

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Чим займатиметься Тайсон Ф'юрі

Водночас "Циганський король" продовжує розповідати про життя за межами рингу та професійної кар'єри. Тайсон зізнався, чим вирішив займатись після закінчення кар'єри, інформує 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Я збираюся здобути ступінь психолога. Мені дуже цікаво, як працює розум. І, пройшовши через все, я розумію його трохи більше, ніж раніше. Тому я хотів би повернутися до школи і здобути ступінь у психології. Не для того, щоб заробляти на цьому гроші, а просто для власних цілей. Я вважаю, якщо перестати ставити перед собою цілі, то все піде шкереберть. Я просто хочу ставити перед собою різні завдання – довгострокові та короткострокові,

– сказав британець.

Раніше менеджер Тайсона здивував своєю заявою щодо моменту, коли Ф'юрі вирішив повішати рукавички на цвях. Також Спенсер Браун зізнався, що Тайсон приховав своє рішення від нього.

Цікаво, що промоутер "Циганського короля" не виключив можливості проведення бою проти Ентоні Джошуа.