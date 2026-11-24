Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зізнався, що у шкільні роки захоплювався нетболом і виступав за дівочу команду. За словами 38-річного боксера, чий зріст уже в 14 років сягав 193 сантиметрів, йому щиро подобався цей вид спорту.

Про це він розповів у документальному фільмі Netflix, прем'єра якого запланована на 27 листопада, повідомляє The Sun. Нетбол – це командна гра з м'ячем, у яку традиційно грають жінки.

Ф'юрі розповів про незвичне шкільне захоплення

Водночас батько спортсмена Джон Ф'юрі скептично ставився до такого хобі сина: "Команда з нетболу? Та ну її. Тільки чоловічі заняття".

Мені дуже подобався нетбол. Я був єдиним хлопцем у команді й, чесно кажучи, став досить вправним,

– пригадав Тайсон Ф'юрі.

Дитячі мрії про великий ринг

Попри захоплення нетболом, Ф'юрі змалку готував себе до боксерської кар'єри. Колишня вчителька боксера Джейн Фодді розповіла, що хлопець завжди вирізнявся своїми габаритами – навіть у шість років він виглядав на десять. У дев'ять років Тайсон заявив їй, що стане чемпіоном світу, а вже наступного року прийшов до школи в костюмі Роккі Бальбоа.

У велике майбутнє юнака повірив і його перший тренер Стів Іган. Після перших двох перемог підопічного він настільки був упевнений у його майбутньому чемпіонстві, що хотів зробити ставку у букмекерів. Однак тренер відмовився від цієї ідеї, коли йому запропонували коефіцієнт 250 до 1 замість очікуваних 1000 до 1.

Попереду – бій проти Джошуа

Вже 11 грудня Ф'юрі проведе поєдинок проти іншого зіркового британця – Ентоні Джошуа. Зустріч відбудеться в Кардіффі, а вихід боксерів на ринг очікується близько 03:00 за київським часом. На кону поєдинку стоятимуть титул чемпіона світу WBA Super у надважкій вазі та спеціальний пояс Battle of Britain.

До цього боксери востаннє виходили на ринг наприкінці липня: 24 липня Ф'юрі в Таїланді достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, встигнувши двічі побувати в нокдауні у першому раунді.