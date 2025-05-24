Я пішов на пенсію, – Ф'юрі спростував чутки про можливе повернення

Тайсон Ф'юрі у 2024 році двічі програв Олександру Усику. Після другого бою "Циганський король" оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Проте останнім часом почали з'являтись чутки щодо повернення британця у профі-ринг. Однак Тайсон Ф'юрі спростував інформацію щодо можливого повернення у бокс, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм ексбоксера.

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Ф'юрі залишається на пенсії

Тайсон Ф'юрі заявив, що він постійно чує про своє можливе повернення у ринг. Проте "Циганський король" не розуміє навіщо йому знову битись, адже він за свою кар'єру здобув чимало чемпіонських поясів.

Зі слів Ф'юрі, він задоволений тим, що зробив та чого досяг. Тайсон наголосив, що він не квапиться повертатись у бокс, адже навіщо йому отримувати по обличчю, а також йому немає заради чого знову битись.

Я пішов на пенсію і залишаюся на пенсії. Мені нікому нічого доводити і нікуди повертатися. Хай Бог благословить вас усіх.

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що у торік Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усику. Перший бій відбувся у травні – перемога українця роздільним рішенням суддів, а другий поєдинок у грудні – одноголосне рішення.

Раніше повідомляли, що Джон Ф'юрі, батько Тайсона, назвав термін для повернення "Циганського короля" на ринг.