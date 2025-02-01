Ф'юрі вперше звернувся до фанів після завершення кар'єри: що сказав "Циганський король"
- Тайсон Ф'юрі звернувся до фанатів вперше після завершення кар'єри.
- Останній бій Ф'юрі відбувся 21 грудня 2024 року проти Олександра Усика, де він програв одноголосним рішенням суддів.
Тайсон Ф'юрі на початку січня звернувся до вболівальників та оголосив про завершення кар'єри. Після цього "Циганський король" не з'являвся у соціальних мережах.
Проте згодом британський ексбоксер вперше звернувся до шанувальників. Однак чимало фанатів розчарувались, адже чекали на його повернення у ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.
Читайте також "Якщо Ф'юрі не повернеться": досвідчений боксер назвав суперника Джошуа
Звернення Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі записав коротеньке відео, у якому фанати хотіли почути, що британець повертається у бокс. Але "Циганський король" лише прорекламував журнал The Ring, який нещодавно придбав Туріль Аль аш-Шейх.
Всім привіт, Тайсон Ф'юрі тут. Оформляйте підписку на журнал The Ring та отримайте шанс виграти Mercedes SL55. Успіхів усім, нехай береже вас Богу,
– сказав Ф'юрі.
Зазначимо, що раніше Тайсон Ф'юрі назвав умову за якої відновить виступи у боксі. "Циганський король" хоче отримати 500 мільйонів фунтів стерлінгів за проведення наступного поєдинку.
Також дехто з експертів вважає, що британець може повернутись з іншою причини. Якщо йому стане нудно, то цілком можливо колишній чемпіон світу здійснить камбек.
Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився проти Олександра Усика 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Бій завершився перемогою українського чемпіона одноголосним рішенням суддів.