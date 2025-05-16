"Вийти в бойову форму": батько Ф'юрі назвав термін повернення "Циганського короля"
- Тайсон Ф'юрі, який раніше оголосив про завершення кар'єри, може повернутись у ринг, за словами його батька, через 6-8 місяців.
- Джон Ф'юрі вважає, що хорошим суперником для Тайсона може бути Ентоні Джошуа.
Тайсон Ф'юрі на початку цього року оголосив про завершення кар'єри. Проте обставини складаються так, що "Циганський король" може повернутись у профі-ринг.
Британський ексбоксер постійно натякає на повернення у ринг. Ф'юрі нещодавно підігрів публіку можливим камбеком, провівши 12-раундовий бій на тренуванні, повідомляє 24 канал.
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Коли повернеться Ф'юрі
Джон Ф'юрі прокоментував можливе повернення Тайсона Ф'юрі у бокс. Батько "Циганського короля" розповів, що потрібно його сину для камбеку.
Джон також назвав термін, який потрібен Ф'юрі, щоб повернутись у ринг у повній готовності.
Тайсону потрібно 6 або 8 місяців, щоб вийти в бойову форму, щоб його тіло виглядало, як тіло Томмі Ф’юрі. І він може це зробити простою наполегливою працею. Потрібно покласти все на одну чашу терезів, забути про все на 6 – 8 місяців, і тоді він зможе повернутися і знову виграти титул чемпіона світу і стати триразовим чемпіоном світу,
– сказав батько Ф'юрі для Pro Boxing Fans.
Проте Джон Ф'юрі хоче, щоб його син залишився на пенсії. Батько Ф'юрі також назвав суперника, з яким може побитись "Циганський король".
Джон Ф'юрі заявив, що хорошим суперником для його сина буде Ентоні Джошуа, але вони мали битись 5 років тому. Наразі він не хоче бачити цей бій, адже боксери можуть завдати одне одному великої шкоди.